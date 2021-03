Fernando Gomes assiste ao jogo entre Portugal e Suíça em Ljubljana

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai esta quarta-feira assistir ao jogo da seleção de sub-21 com a Suíça, em Ljubljana, da terceira e última jornada da primeira fase do Europeu da categoria, informou hoje o organismo.

Fernando Gomes voltou esta tarde a aterrar na Eslovénia, onde esteve na quinta-feira para presenciar o triunfo da equipa das 'quinas' sobre a Croácia (1-0), em Koper, numa partida da jornada inaugural do Grupo D, decidida com o golo solitário de Fábio Vieira.

O dirigente chegou a Ljubljana proveniente da Cidade do Luxemburgo, um dia depois de ter assistido à vitória da seleção principal de Portugal sobre o Luxemburgo (3-1), em jogo da terceira ronda do Grupo A europeu de qualificação para o Mundial2022, no Qatar.

Líder isolada da 'poule', com seis pontos, graças aos triunfos sobre Croácia (1-0) e Inglaterra (2-0), a formação de Rui Jorge encara os helvéticos às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, com arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Um empate assegura a vitória no Grupo D e uma vaga na próxima fase, que também poderá ser confirmada com uma derrota por um golo frente à Suíça, exceto 1-0 ou 2-1, ou se a Croácia não derrotar a Inglaterra à mesma hora, em Koper, também na Eslovénia.

A primeira fase do Europeu de sub-21 termina hoje e apura os dois primeiros colocados de cada um dos quatro grupos para a ronda eliminatória, destinada às oito melhores seleções, de 31 de maio a 06 de junho, igualmente na Hungria e Eslovénia.