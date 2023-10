Henrique Araújo: «Não podemos tropeçar com equipas que não vão lutar pelo apuramento»

Suplente utilizado na vitória sobre a Grécia , Henrique Araújo enalteceu a importância do triunfo português, especialmente tendo em consideração a qualidade da turma helénica e os resultados que averbou recentemente."Foi uma vitória importante contra uma equipa que tinha acabado de empatar o jogo com a Croácia. Sabíamos que era importante fazer os três pontos, em casa, num grupo em que só se apura diretamente o primeiro classificado. A Grécia era um adversário difícil, mas, no cômputo geral, fizemos um bom jogo e fomos superiores ao adversário.Aquilo que o mister nos tenta passar são duas variantes [táticas]: o 4x4x2 losango e o 4x3x3 com extremos mais abertos. Jogamos das duas maneiras consoante o adversário e as características do mesmo. Hoje, o principal objetivo foi concluído. Somámos mais três pontos e estamos satisfeitos.Todos os jogos são importantes. Não podemos tropeçar com equipas que não vão lutar pelo apuramento, nem vacilar nos momentos decisivos como o de hoje. Somámos mais três pontos e faltam seis jogos".