João Neves aprecia gesto de Roberto Martínez: «Deu-nos uma palavra de incentivo e de força»

Roberto Martínez viajou até Tbilisi no sábado para transmitir uma mensagem inspiradora aos Sub-21, que estão a alinhar no campeonato da Europa da categoria, assinalou este domingo o futebolista João Neves.

"Ele deu-nos uma palavra de incentivo e de força e referiu também que os Europeus são sempre difíceis de disputar, sendo que prevalece a consistência e a exigência que pomos em nós próprios", registou o médio do Benfica, de 18 anos, em conferência de imprensa.

Um atraso no voo de ligação até à Geórgia impossibilitou Roberto Martínez de assistir ao empate entre Portugal e a Holanda (1-1), fazendo com que esse contacto do técnico com a comitiva dos Sub-21 acontecesse no final do duelo da segunda ronda do Grupo A.

O selecionador voltou a Lisboa na última madrugada, mas prevê estar outra vez em Tbilisi na terça-feira, quando os vice-campeões em título defrontarem a Bélgica, às 20h locais (17h em Lisboa), no Estádio Mikheil Meskhi, para a terceira e derradeira jornada.

Ao final de duas rondas, Portugal soma apenas um ponto e está no quarto e último lugar do Grupo A, que prossegue em aberto e é surpreendentemente comandado pela anfitriã Geórgia, com quatro, ao passo que a Holanda e a Bélgica têm dois pontos cada.

Os dois primeiros classificados acedem aos quartos de final do Europeu de Sub-21, pelo que a equipa de Rui Jorge, finalista derrotada em 1994, 2015 e 2021, tem de ganhar aos belgas e aguardar que os georgianos pontuem em simultâneo diante dos holandeses.