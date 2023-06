João Neves deseja Portugal focado na sua tarefa: «Vamos procurar fazer o melhor possível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de Sub-21 "vai procurar fazer o melhor possível" para derrotar a Bélgica, na terça-feira, e acalentar esperanças de qualificação para a fase seguinte do Europeu Sub-21, assegurou este domingo o futebolista João Neves.

"É uma fase mais complicada, mas nós é que nos pusemos nesta posição. Sabemos que não dependemos apenas de nós para passar à próxima fase, mas vamos fazer o melhor possível. Crença numa ajuda da Geórgia? Não controlamos aquilo que os outros fazem, mas esperemos que sim", reconheceu o médio do Benfica, em conferência de imprensa.

No dia seguinte à igualdade diante da Holanda (1-1), os vice-campeões em título treinaram sem limitações num relvado secundário do Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, onde vão encarar os diabos vermelhos na terça-feira, às 20h locais (17h em Lisboa).

"O que tem falhado? É uma pergunta difícil. Não ganhámos nenhum jogo até agora, mas fizemos de tudo para vencer e isso ninguém nos pode tirar. No próximo jogo, não vai ser diferente. Ainda não aprofundámos muito a Bélgica. Este é o primeiro dia após a partida com a Holanda e pensamos num jogo de cada vez. Por isso, hoje teremos umas ideias e mais algumas depois para estarmos mais bem preparados", notou João Neves.

Ao final de duas rondas, Portugal soma apenas um ponto e está no quarto e último lugar do Grupo A, que prossegue em aberto e é surpreendentemente comandado pela anfitriã Geórgia, com quatro, ao passo que a Holanda e a Bélgica têm dois pontos cada.

Os dois primeiros classificados acedem aos quartos de final do Europeu de Sub-21, pelo que a equipa de Rui Jorge, que foi finalista vencido em 1994, 2015 e 2021, tem de bater os belgas e esperar que os georgianos pontuem em simultâneo face aos holandeses.

"Somos uma geração de muita qualidade e que gosta bastante de ter a bola, mas ontem [sábado] não foi possível. Isso aconteceu mais no jogo contra a Geórgia [derrota por 2-0, na jornada inaugural] do que contra a Holanda, mas somos humildes para saber quando é que temos de defender perante um adversário que gosta de ter a bola", frisou.

Enaltecendo uma "integração fácil" num grupo "muito unido", João Neves, de 18 anos, foi uma das principais novidades na convocatória para o Europeu de 'esperanças' e assumiu a titularidade nas suas duas primeiras internacionalizações alcançadas naquele escalão.

"Jogar ou não a titular não era uma preocupação. Vim cá para aproveitar e dar o melhor contributo à seleção. Chamada aos Sub-21? Não imaginava, mas ambicionava. Foi mais cedo do que eu esperava, mas é fruto do meu trabalho, empenho e rigor. O meu sonho é representar o país e o clube ao mais alto nível. O Europeu é o sonho de qualquer miúdo", considerou o médio, que se sagrou campeão nacional na época de estreia pelo Benfica.

Com formação maioritariamente cumprida nos encarnados, João Neves foi questionado acerca da gestão de expectativas numa temporada em crescendo, durante a qual ajudou Portugal a qualificar-se para o Europeu de Sub-19, que vai decorrer em julho, em Malta.

"Não é difícil. Basta fazer aquilo que tenho conseguido até aqui e dar o meu máximo em cada momento ou oportunidade, dentro e fora de campo. No final, acaba sempre por ser mais fácil conquistar coisas. Projeção individual no Europeu de Sub-21? É óbvio que sim, mas esses serão pensamentos secundários. O nosso pensamento não é a montra, mas está em fazer o melhor para o país e para nós. O que vier depois é só positivo", definiu.