Marius Niculae: «Guerra não interfere com organização do Europeu de Sub-21» Ex-atacante do Sporting é diretor desportivo da Federação Romena e está na organização da competição partilhada entre Roménia e Geórgia





• Foto: Paulo Calado