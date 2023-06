Martínez falou com Rui Jorge sobre a Bélgica: «Ele não acreditava que alguns destes jogadores viessem ao Europeu»

A partida entre Portugal e Bélgica, na terça-feira, do Europeu de Sub-21, foi debatida entre os selecionadores lusos, sublinhou esta segunda-feira Rui Jorge, face ao passado de Roberto Martínez nos diabos vermelhos.

"A conversa que tivemos sobre a equipa da Bélgica já foi há algum tempo. Na altura, ele não acreditava que alguns destes jogadores viessem ao Europeu de Sub-21, mas que, principalmente, estivessem na seleção principal. Teve esse cuidado de nos falar sobre o poderio da equipa belga", referiu o selecionador de Sub-21, em conferência de imprensa.

Designado como sucessor de Fernando Santos à frente da Seleção Nacional A, depois de ter passado pelo comando do conjunto principal da Bélgica (2016-2022), o espanhol Roberto Martínez tinha previsto viajar até Tbilisi, capital da Geórgia, para assistir na terça-feira ao jogo, que arranca às 20h locais (17h em Lisboa), no Estádio Mikheil Meskhi.

Fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) disse hoje à agência Lusa que houve alteração de planos nas últimas horas e que o selecionador, de 49 anos, vai comparecer no Europeu de Sub-21 apenas se o conjunto das quinas se apurar para a próxima fase.

Um atraso na ligação aérea até à Geórgia tinha impedido Roberto Martínez de assistir ao empate entre Portugal e a Holanda (1-1), no sábado, fazendo com que esse contacto com a comitiva dos Sub-21 acontecesse no final do duelo da segunda ronda do Grupo A, antes mesmo de o selecionador espanhol ter voltado a Lisboa na madrugada do dia seguinte.

"Quando ele percebeu que já não chegava a tempo do jogo, poderia ter ficado a meio do caminho e não ter entrado nesse segundo voo. Ainda assim, fez questão de efetuar mais quatro ou cinco horas para cumprimentar os atletas e estar com eles. Para mim, foi uma prova enorme de respeito. Se nós o sentimos, os jogadores também o devem sentir", reagiu Rui Jorge.

Portugal decide a sua continuidade no Europeu de Sub-21 na terça-feira, ao medir forças com a Bélgica, às 20h locais (17h em Lisboa), no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi.

Os vice-campeões em título somam apenas um ponto e estão na quarta e última posição do Grupo A, que prossegue em aberto e é surpreendentemente comandado pela anfitriã Geórgia, com quatro, ao passo que os holandeses e os belgas têm dois pontos cada.

Os dois primeiros classificados acedem aos quartos de final do Europeu de Sub-21, pelo que a equipa de Rui Jorge, finalista derrotada em 1994, 2015 e 2021, tem de derrotar a Bélgica e aguardar que os georgianos pontuem em simultâneo diante dos holandeses.