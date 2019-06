Moise Kean e Zaniolo em maus lençóis na seleção italiana

Moise Kean quis mostrar dotes musicais mas vulto em lingerie na cama foi quem deu que falar Moise Kean quis mostrar dotes musicais mas vulto em lingerie na cama foi quem deu que falar

Moise Kean e Nicolo Zaniolo podem ser duas das principais estrelas da equipa italiana que por estes dias disputa o Europeu de Sub-21, mas regras são regras e são para cumprir. No sábado, a escassas horas do duelo decisivo com a Bélgica, Kean e Zaniolo atrasaram-se para a reunião prévia ao encontro e o selecionador não foi de modas e afastou-os do grupo, tirando-os das opções para a partida ante os belgas (Zaniolo estava suspenso).Agora, um dia depois dos atos de indisciplina, e também da vitória por 3-1 sobre a Bélgica, Luigi Di Biagio explicou a sua decisão e deixou no ar a ideia de que ambos podem até não voltar a jogar nesta competição."Estamos num grupo onde há regras. Se não são respeitadas em várias ocasiões - repito, várias - o treinador tem o dever de intervir. Tenho o dever de treinar e educar estes miúdos, que de certa forma cresceram ao nosso lado. Ganhar ou perder é irrelevante comparado com a importância da equipa", atirou Di Biagio, que não abriu o jogo quanto à possibilidade de ambos serem afastados de vez: "Responderei a isso dentro de alguns dias".Este suspense quanto à possibilidade de ambos continuarem em prova deve-se também ao facto de a Itália não saber se irá ou não permanecer na fase final da competição, já que terá de torcer para que os restantes segundos colocados não superem o seu registo de 6 pontos em duas partidas.