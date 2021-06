Pauleta: «É uma final de homens e eles merecem muito ganhar este título»

Pauleta mostra-se muito feliz com o trajeto da equipa de sub-21 no Europeu do escalão e acredita que a equipa nacional vai dar uma boa resposta na final de hoje, contra a Alemanha. O diretor da Federação Portuguesa de Futebol destaca a qualidade dos jogadores e o trabalho que tem sido desenvolvido na formação.





"Eles estão bem, fizemos o passeio que fazemos antes dos jogos. Hoje é um dia muito importante para nós e para eles porque é uma final, é uma oportunidade de ganhar um título. Acreditamos muito neste grupo, sabendo que vamos defrontar uma seleção de grande categoria, fisicamente muito forte, de qualidade, as diferenças vão ser enormes, mas a qualidade e a confiança que temos nos nossos jogadores faz-nos acreditar que tudo é possível. Estamos numa final e queremos muito ganhar, explicou Pauleta, numa conversa com os jornalistas na Eslovénia.O antigo avançado não explicou se vai falar com os jogadores. "O mais importante é a mensagem que o selecionador lhes passa. Vamos dando sempre uma mensagem de incentivo e de tranquilidade. Dizer-lhes que o trajeto deles foi excelente nos últimos dois anos, desde que estão a representar as seleções nacionais. Mas são jogadores com uma maturidade muito grande, sabem o que vão encontrar hoje. Muitos deles já jogaram finais, apesar de hoje ser diferente, hoje é uma final de homens, de futebol sénior. Há muita confiança e eles mereciam muito ganhar este título."Pauleta reconheceu que os jogadores sentem a responsabilidade. "É importante que sintam, isto é algo que nunca foi conseguido por Portugal, mas acredito que, como aconteceu na Seleção A, um dia vai acontecer nos sub-21. Cada ano que passa estamos mais perto e mais fortes, um dia vai acontecer e esperamos que seja já hoje. Esta Seleção tem um trajeto impressionante. É sempre bom lembrar as dificuldades que temos à nossa frente, mas sem esquecer a qualidade deles."E o que sentem os jogadores neste momento? "Existe nervoso miudinho, começam a receber mensagens de incentivo, o dia leva mais tempo a passar... Mas a partir do momento em que entrarem no balneário isso passa, uns podem acusar mais a pressão do que outros, é normal, acontece a toda a gente. Vamos esperar com tranquilidade."Depois, elogiou o trabalho do selecionador Rui Jorge. "O Rui e a sua equipa técnica têm feito um trabalho fantástico, independentemente de conseguirmos ganhar um título ou não. Os jogadores que têm passado por eles aqui, a forma de trabalhar tem sido uma grande valia para a FPF. Queremos preparar os jogadores o melhor possível para chegarem à Seleção A o mais depressa possível. O trabalho dele é de grande mérito, como todos os outros treinadores que trabalham na formação. O trabalho que a FPF tem desenvolvido tem sido excelente, temos sabido encontrar as pessoas certas para os lugares certos, dando continuidade ao trabalho que os clubes têm feito."E prosseguiu: "Temos uma Seleção A muito jovem, todos os anos têm saído jogadores jovens para a Seleção A, temos agora os exemplos do Pote e do Nuno Mendes, este último ainda sub-19. Ficamos satisfeitos, queremos que cada vez apareçam mais jogadores. E espero que logo à noite todo o país fique feliz."