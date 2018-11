Portugal-Polónia, 0-3 (intervalo): Polacos fazem 3 golos em... três remates

A Seleção Nacional perde por 3-0 e, nesta altura, precisa de três golos para empatar e conseguir apurar-se para a fase final do Europeu de sub-21. Vida muito difícil para os pupilos de Rui Jorge, depois de um primeiro tempo com muitos erros defensivos...45' - Um minuto de compensação nesta 1ª parte43' - Remate perigoso de Zurkowski. Joel Pereira agarra com dificuldades. Na resposta, o muito apagado Gedson tenta um remate, frouxo, à baliza polaca.41' - Cartão amarelo para Jorge Fernandes, após falta dura no meio-campo polaco40' - Cartão amarelo para Kapustka, por falta sobre Diogo Jota38' - Substituição na Seleção. Entrou Rafael Leão e saiu João Carvalho. Rui Jorge assume maior risco na partida mas não tem nada a perder nesta altura, afastado que está da fase final do Europeu37' - Rafael Leão prepara-se para entrar na Seleção. Portugal está sem fio de jogo e não consegue dar qualquer sinal de vida em Chaves34' - Cartão amarelo para Jagiello, por falta sobre Yuri Ribeiro30' - Remate de fora da área de André Horta. Passou perto da trave da baliza polaca25' -Golo da Polónia. Szymanski, sozinho na área, limitou-se a encostar um cruzamento da direita. A defesa portuguesa 'adormeceu' e Joel Pereira ficou um pouco mal na fotografia. Vida muito difícil para a Seleção23' - João Félix causa estragos pelo lado direito do ataque português, ao fazer gato-sapato de dois defesas polacos. O cruzamento sai, no entanto, por cima da baliza19' - João Félix falhou o remate, isolado frente ao guarda-redes polaco. Que falhanço terrível do avançado, que atirou muito por cima. A melhor jogada de ataque da Seleção.17' - Diogo Gonçalves tem sido um dos dinamizadores do ataque português, já com duas incursões pelo lado direito a causar algum perigo à equipa polaca. Ainda assim, uma resposta pouco assertiva da Seleção aos dois golos de desvantagem13' - Que arranque horrível da Seleção portuguesa. Os polacos, em dois lances de perigo, fazem dois golos e colocam-se em vantagem na eliminatória. Vai ser preciso muito mais da equipa nacional8' -. Novo golo da Polónia. Falha de marcação dos centrais portugueses e Kownacki, sozinho, novamente de cabeça, bate Joel Pereira. Portugal tem de apontar dois golos para se apurar.5' -. Golo da Polónia. Após pontapé de canto, o central Bielik cabeceou imparável, sem hipóteses para Joel Pereira. Eliminatória empatada...2' - Primeira jogada de ataque da Seleção, com Yuri Ribeiro a ganhar a linha de fundo. O cruzamento atrasado do lateral não teve destinatário na área polaca1' - Arranca a partida, a posse de bola está na Seleção de Rui Jorge.O árbitro da partida é o italiano Davide Massa.Ouve-se 'A Portuguesa' no estádio.O Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, está praticamente lotado para assistir à partida entre a Seleção e a Polónia.: Joel Pereira; Diogo Gonçalves, Jorge Fernandes, Diogo Leite e Yuri Ribeiro; Stephen Eustáquio, André Horta, Gedson Fernandes e João Carvalho; João Félix e Diogo Jota: Grabara; Gumny, Wieteska, Bielik e Pestka; Dziczek, Jagiello e Zurkowski; Kapustka, Szymanski e KownackiA Seleção Nacional de sub-21 recebe a Polónia, na 2.ª mão do playoff de acesso à fase final do Europeu do próximo ano. Portugal tentará, no Municipal de Chaves, segurar a vantagem obtida fora de casa (1-0). O apito inicial está marcado para as 17 horas. Siga tudo em direto!