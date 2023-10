Renato Veiga: «Estamos a construir algo muito bonito, jogo a jogo, estágio a estágio»

Titular diante da Grécia , Renato Veiga enalteceu a importância do triunfo português, diante de uma equipa que considera ter vendido cara a derrota. Por outro lado, o médio do Basileia elogiou a qualidade do grupo e prevê futuro risonho."Era um jogo muito importante para nós. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, propício a mais agressividade [relativamente à goleada sobre a Bielorrússia, por 6-1]. A equipa lidou muito bem com isso. Foi uma vitória muito importante, com grande espírito de equipa. Fizemos um grande trabalho coletivo, tanto ofensivo, como defensivo. Somos uma geração com muita qualidade, com muita entreajuda, que está muito no início [enquanto seleção sub-21]. Estamos a construir algo muito bonito, jogo a jogo, estágio a estágio. Vamos ver até onde podemos ir. Para já, quero fazer o meu trabalho nos sub-21, mas tenho o objetivo de chegar à seleção AA", disse.