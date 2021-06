Rui Jorge explica por que não lançou Gonçalo Ramos mais cedo na final do Europeu de Sub-21

Portugal perdeu este domingo frente à Alemanha na final do Europeu de sub-21 e a questão que os jornalistas colocaram no final a Rui Jorge foi o motivo que levou o selecionador a não colocar Gonçalo Ramos mais cedo no encontro - o jovem avançado formado no Benfica entrou apenas aos 86 minutos.





"Colocar Gonçalo Ramos mais cedo? Podia. A equipa estava equilibrada, ao colocar Gonçalo Ramos colocaríamos a equipa numa situação de risco e tendo em vista tudo o que estava a acontecer, não queríamos sujeitar a equipa a essa falta de equilíbrio, algo que acabou por acontecer", justificou o selecionador nacional de sub-21, em declarações à RTP.