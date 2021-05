Rui Jorge divulga escolhas para a fase a eliminar do Europeu sub-21 na próxima sexta-feira

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta sexta-feira que Rui Jorge irá divulgar os convocados para a fase a eliminar do Europeu de sub-21 na próxima sexta-feira, às 19 horas.





A Seleção Nacional, recorde-se, vai defrontar a Itália nos quartos-de-final, no dia 31 de junho, em Ljubljana, na Eslovénia.Na primeira fase do campeonato da Europa de sub-21, a equipa das 'quinas' venceu o Grupo D, com vitórias frente a Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0).A fase a eliminar do Europeu de sub-21 vai ser disputada entre 31 de maio e 6 de junho, na Eslovénia e na Hungria.