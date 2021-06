Rui Jorge: «É uma alegria tremenda»

A seleção nacional de sub-21 qualificou-sepela terceira vez para a final do Europeu da categoria, ao bater a Espanha por 1-0, na primeira meia-final da edição de 2021, em Maribor, na Eslovénia.





"É uma alegria tremenda estar entre as duas melhores da Europa. É um sentimento extraordinário, algo merecido por todo o trajeto que os jogadores têm feito. É a 12ª vitória consecutiva, algo difícil de fazer. Tivemos qualidade, alguma sorte também. A Espanha fez um jogo muito bom mas a sorte bafejou-nos e estamos na final. Foi injusto para a Espanha mas justo para Portugal. Tínhamos de nos aguentar no momento de maior pressão, alterámos para 4x3x3 e as coisas serenaram. É evidente que estou emocionado. É uma final. Mesmo que tivéssemos caído aqui já era um orgulho termos aqui chegado. Todos sabem a dificuldade que é chegar a este nível", disse o selecionador nacional de Sub-21.Um autogolo de Jorge Cuenca, aos 80 minutos, selou o triunfo da formação das 'quinas', que repete as presenças de 1994 (derrota por 1-0 face à Itália, com 'golo de ouro') e 2015 (desaire por 4-3 com a Suécia nos penáltis, após 0-0 nos 120 minutos).Na final, marcada para domingo, em Ljubljana, a equipa orientada por Rui Jorge vai defrontar o vencedor do embate entre os Países Baixos (campeões em 2006 e 2007) e a Alemanha (campeã em 2009 e 2017), que se defrontam hoje em Szekesfehervar, na Hungria.