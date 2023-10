Rui Jorge: «Foi um jogo muito bom da nossa parte»

Rui Jorge mostrou-se satisfeito pelo triunfo da seleção Sub-21 diante da Grécia , numa partida na qual o técnico nacional assume dificuldades para levar de vencida a turma helénica."Foi um jogo muito bom da nossa parte, contra uma equipa difícil, com muito coração. Mas também conseguimos mostrar paixão pelo jogo e vontade de ganhar cada duelo. Pontualmente, mostrámos toda a nossa qualidade. Fizemos boas jogadas em termos ofensivos e fomos muito consistentes em termos defensivos. Essa foi a base da nossa vitória. Esta equipa grega põe muita intensidade no seu jogo. É uma equipa difícil de defrontar. Dá poucos espaços, mas conseguimos encontrar terrenos para situações de um para um. Tivemos boa largura pelos extremos, que depois desequilibraram. Os médios interiores trabalharam muito e a nossa linha defensiva esteve muito bem. A profundidade da Grécia no jogo aéreo era difícil de travar e conseguimo-lo fazer", comentou o selecionador.Rui Jorge explicou ainda a opção de colocar Vasco Sousa de início. "Antevíamos que a posição seis pudesse estar liberta hoje. O Vasco tem uma qualidade incrível com bola. É um jogador que ainda precisa de se soltar. O Dário [Essugo] fez tudo bem no jogo anterior [6-1 à Bielorrússia, na sexta-feira], aquilo que ele pedia. Este jogo pedia algo diferente e sentimos que o Vasco poderia dar mais àquela posição. A equipa fez um bom jogo, e procurou a profundidade e os três corredores. Quisemos ter mais largura no jogo. Temos jogadores muito fortes a jogar por fora, muito difíceis de parar no um contra um. O Chico [Francisco Conceição], o [Carlos] Borges e o Tiago Morais são muito difíceis de parar quando encaram o um contra um com espaço. Tentámos aproveitar isso".A fechar, palavra ao homem que abriu o marcador. "Conheço a capacidade do Rodrigo [Gomes] para os golos, não nesta posição. Três golos é um registo bom. O Rodrigo está a jogar muito bem, com boa intensidade e dinâmica no corredor. Isso satisfaz-me mais do que os golos que marcou. O Rodrigo joga a extremo, a ponta de lança e a lateral. Tem uma versatilidade muito grande".