Rui Jorge: «Isto é alta competição e os jogadores estavam mais do que avisados»

Rui Jorge era um treinador aliviado mas não totalmente satisfeito pela forma como os sub-21 de Portugal alcançaram a qualificação para os quartos de final do Europeu, no caso através de um penálti tardio, batido por Tiago Dantas."Temos de saber lidar com as emoções, é a nossa vida. Voltámos a cometer erros, desta vez não fomos penalizados mas podíamos ter sido e estarmos a caminho de casa", atirou ao Canal 11, onde acrescentou: "Não fico totalmente preenchido, porque quero que demonstremos o que realmente conseguimos fazer. Há pelo menos mais um jogo [frente a Inglaterra] para disputar e vamos tentar melhorar."Revelenao que Dantas "perguntou pelo resultado" do outro jogo do grupo, catalogando como "normal essa ansiedade", vincou que é a "serenidade que deve sobressair. "Tínhamos de estar focados apenas em nós, a pensar se o que estávamos a fazer era suficiente. Isto é alta competição e os jogadores estavam mais do que avisados. Tivemos sempre os pés na terra, mas não conseguimos ultrapassar algumas dificuldades. Precisamos de continuar", concretizou.