Rui Jorge: «Jogadores estão de parabéns e deixaram uma belíssima imagem»

No final da partida com a Suíça, que terminou com triunfo esclarecedor de Portugal e permitiu à Seleção Nacional apurar-se para os quartos de final do Europeu de sub-21, Rui Jorge deixou elogios aos jogadores pela forma como se exibiram ao longo dos três jogos do Grupo D.





"Seria injusto estar a catalogar um dos jogos como o melhor. Estivemos, de uma forma geral, muito bem em todos eles e tem de ser assim para ter este tipo de resltados. Estou muito satisfeito pelo que conseguimos fazer. Os jogadores estão de parabéns e deixaram uma belíssima imagem", começou por referir o selecionador nacional, na videoconferência pós-jogo.Rui Jorge assumiu que os jogadores responderam na perfeição ao que lhes foi exigido. "É mesmo [um sossego]. O recital que viram de fora eu vi também do banco. É um deleite vê-los jogar daquela forma e deve-se à qualidade individual, quando conseguem em poucos espaços jogar tão simples coletivamente e com tanta segurança. O treinador só tem de desfrutar do que está a ver e foi o que fiz, tal como os portugueses. Tivemos momentos muito, muito bons", constatou o técnico."Deve-se à qualidade dos jogadores e terem conseguido demosntrá-la. Todos sabem que têm essa qualidade mas podiam não ter conseguido demosntrá-la. Tiveram um pensamento comum, executaram e concedemos muito poucas oportunidades aos adversários. Hoje, perante uma equipa extremamente agressiva em termos defensivos, vimos momentos de desespero para tocar na bola e é muito mérito da forma de encarar o jogo, de pensar e executar.""Temos muita bola e qualidade com ela mas também a perdemos. É inevitavel. O que aconteceu com o Bragança, o Tino e Gedson foi o facto de estarmos juntos, de forma curta para depois dar largura e profuniddade. Isso permitia que num ou outro erro tivéssemos uma rápida reação e recuperar a bola. Mas é preciso atitude dos jogadores. Houve momentos, como contra a Inglaterra, soubemos ter paciência quando estivemos sem bola nalguns momentos. Hoje era muito importante, porque a Suíça é forte na saída rápida. Mas estivemos muito bem nesse momento do jogo."Não posso descrever, não vi jogo nenhum da Itália. Nem na qualificação nem neste torneio. Não faço a mínima ideia do que aí vem."