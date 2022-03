Rui Jorge: «Não foi um bom jogo, mas também não foi mau»

A Seleção Nacional de Sub-21 não passou de um empate diante da Islândia e, na análise, Rui Jorge assumiu que o encontro não saiu como esperado aos jovens portugueses. Ainda assim, ao Canal 11, o selecionador deixou claro que se trata de algo natural, tendo em conta a chegada de novos elementos."Não foi um jogo tão bom como desejávamos. Faltou intensidade na defesa, fomos passivos. Melhorámos na segunda parte. Acabámos por criar várias situações que não concretizámos e deixámos que nos criassem algumas. É uma equipa difícil de bater. Nós criámos oportunidades para marcar. Vamos tentar melhorar para concretizar mais e criar mais", começou por dizer."Temos de continuar o que temos feito, tentar que demonstrem qualidade em jogo. Mesmo no um para um não fomos como costumamos ser. Não é fácil jogar contra uma equipa aguerrida, com bom coração e carácter como a Islândia. Não foi um bom jogo da nossa parte, mas também não foi mau", considerou.Sobre o impacto do empate, Rui Jorge preferiu olhar para o futuro com otimismo. "É sempre preferível ganhar, todos entrámos para isso. Se tivéssemos sido perfeitos na defesa não tínhamos sofrido golo, mas o futebol não é assim. Temos de nos aproximar dessa perfeição, para melhorar. Há muita gente nova também... É algo natural na seleção. Agora falta consistência, valeu pela vontade que demonstraram em virar o resultado.Não tanto pela paciência que é preciso ter. É para continuar a crescer e tentar somar pontos no futuro".A fechar, um olhar às contas do grupo, que agora apresentam a Grécia na frente com 17 pontos, contra os 16 de Portugal (com menos um jogo). "Nem sei se os jogadores sabem a classificação. Sabiam que tínhamos um percurso limpo, agora vão saber que perderam pontos. Não olhamos para a tabela, porque há equipas com jogos a mais. Muitas vezes a classificação diz muito pouco porque os jogos mais difíceis estão por chegar", concluiu