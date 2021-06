Rui Jorge: «Só com o passar dos anos é que vão perceber a dificuldade que é atingir uma final»

Portugal voltou a cair na final do Europeu de Sub-21, agora foi diante da Alemanha, novamente com uma equipa liderada por Rui Jorge, tal como sucedeu em 2015. Naturalmente desapontado, Rui Jorge destacou a caminhada dos seus pupilos e assumiu que só daqui a algum tempo os adeptos perceberão a dimensão do feito alcançado, pese embora a derrota na decisão.





"As pessoas acho que só com o passar dos anos é que vão perceber a dificuldade que é atingir uma final de um europeu de sub-21. Já cá estivemos uma vez, levamos um soco dos maiores dos tamanhos e estamos aqui outra vez", começou por dizer, à RTP."Um jogo equilibrado, as duas equipas ressentiram-se em termos físicos, podia ter sido mais bem jogado se as duas equipas estivessem no pleno das suas capacidades. Ainda assim, não deixou de ser um jogo emotivo e que as duas equipas mostraram que queriam muito vencer.""Sim, é evidente que as oportunidades flagrantes neste tipo de jogos fazer falta, o cansaço faz tomar decisões erradas. O Vitinha fez um campeonato tremendo, uma fase final tremenda, desta vez não dava para marcar.""Foi um percurso muito, muito bom. Não consigo dizer que foi brilhante porque perdemos hoje. Não se pode apontar nada aos jogadores, deram tudo por tudo, mas a Alemanha foi mais forte".