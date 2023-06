Tiago Dantas orgulhoso após triunfo sobre a Bélgica: «O golo mais importante»

Braçadeira no braço esquerdo, bola no direito e um país inteiro a empurrá-lo. Aos 89 minutos, Tiago Dantas assumiu a cobrança do penálti que podia carimbar a passagem de Portugal aos quartos-de-final e… não tremeu. "Ou entra ou não entra... Tinha falhado um decisivo há uns anos e custou-me muito, mas desta vez foi diferente. É o golo mais importante da minha carreira, mas o que importa é a passagem desta equipa, com muita competência. Mostrámos do que somos feitos", disse o médio.

João Neves, por seu lado, estreou-se a marcar pelos sub-21, mas, em vez de falar do seu golo, preferiu apontar as baterias já para o próximo jogo: "Não dependíamos apenas de nós, mas mantivemos sempre a esperança, tal como o verde da nossa bandeira. Agora temos 4 dias para ficarmos levezinhos para o jogo com a Inglaterra. Agora só dependemos de nós!"

Para a UEFA, Pedro Neto foi o melhor em campo e o extremo deixou claro que Portugal ainda não atingiu o seu melhor nível. "Somos capazes muito mais do que mostrámos nestes 3 jogos, espero que consigamos alcançar o nosso potencial máximo com a Inglaterra", sublinhou.

Por fim, Samuel Costa colocou todos os pontos de interrogação para trás das costas: "Não foi fácil, muita gente tinha dúvidas, mesmo nós... Sabíamos que havia o risco de ir embora, mas este grupo é incrível. E alcançámos o objetivo!"