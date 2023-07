Ucrânia supera França e garante 'meias' do Europeu de Sub-21

A Ucrânia é a última equipa apurada para as meias-finais do Europeu de Sub-21, graças a um triunfo por 3-1 sobre a França. Na próxima ronda, os ucranianos terão pela frente a Espanha.Em Cluj-Napoca, com João Pinheiro como árbitro, os franceses até entraram a ganhar, com um golo de Rayan Cherki, aos 19', mas acabariam por permitir a reação ucraniana ainda na primeira metade. E com bis de Heorhiy Sudakov, aos 32' (pen.) e 44'. Na segunda metade surgiria o golo final, apontado por Artem Bondarenko, aos 86'.A turma de Leste é igualmente a derradeira seleção europeia a qualificar-se para os Jogos Olímpicos de Paris, juntando-se a Espanha e Israel - os outros dois semifinalistas - e também à própria França, que estava já qualificada por ser organizadora. Já a Inglaterra, que avançou ao derrotar Portugal, não se pode qualificar, pois nos Jogos Olímpicos a equipa a disputar a competição teria de ser britânica.