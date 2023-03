Casillas irónico após derrota: «No sábado Espanha era maravilhosa, hoje é um desastre»

El sábado España era la leche. Íbamos a ganar la 4ª Eurocopa. Nadie se acordaba de Luis Enrique. Hoy el seleccionador es una ruina. España un desastre. No se clasifican para la Euro. Y acabamos de empezar… ‍?? — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 28, 2023

A derrota da Espanha diante da Escócia, no apuramento para o Europeu'2024 surpreendeu o mundo do futebol e fez correr muita tinta em Espanha, mas Iker Casillas veio a público defender o novo selecionador, Luis de la Fuente, chamando a atenção para a volatilidade das opiniões."No sábado Espanha era uma equipa maravilhosa. Íamos ganhar o quarto Europeu. Ninguém se lembrava do Luis Enrique. Hoje o selecionador é uma ruína. Espanha é um desastre. Não vão apurar-se para o Europeu. E estamos ainda a começar...", escreveu no Twitter o antigo internacional, ex-guarda-redes do Real Madrid e do FC Porto.O antigo futebolista considera assim que há que dar tempo ao novo técnico, que se estreou à frente da equipa com uma vitória, por 3-0, diante da Noruega.