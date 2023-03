Lenda da seleção francesa não aprova Mbappé a capitão: «Houve muita pressa...»

Dominique Rocheteau, figura do futebol francês, mostrou-se contra a decisão de Deschamps atribuir a braçadeira de capitão da seleção gaulesa a Kylian Mbappé. O antigo campeão europeu no Campeonato da Europa de 1984 considera que foi uma decisão apressada colocar o avançado do PSG a liderar o balneário e a equipa dentro de campo, afirmando que Antoine Griezmann, jogador do Atlético Madrid, teria sido uma ótima escolha."Creio que se saltaram alguns passos. Houve muita pressa. Havia Antoine Griezmann para desempenhar essa função. Tem a presença necessária para preencher esse papel. Griezmann teria sido um bom capitão, na linha do que foi Hugo Lloris", disse, em declarações citadas esta quarta-feira pela imprensa desportiva francesa.