Como assim já estamos a chegar ao fim??

E assim do nada, já estamos nos quartos de final do Euro'2020. Parece aquela conversa de circunstância de "quando nos divertimos, parece que o tempo passa mais rápido". Agora a única coisa que podemos fazer é aproveitar enquanto dura.





Surpresas já nós tivemos. O tão temido grupo da morte acabou por ser "mortífero" mas para as equipas que lá estavam e, em menos de nada, vimos três tubarões a serem eliminados nos oitavos de final."It’s coming home", dizem os ingleses. Bem eles também andam a cantar isto desde 96 e, sejamos honestos, não tem resultado lá muito bem. Mas continuam na luta e, apesar de não maravilharem com o seu futebol, apresentam uma solidez defensiva que não estávamos habituados na seleção dos três leões. E o nosso Futre concorda com isto de tal forma que, diz ele, a Inglaterra vai ganhar o jogo com a Ucrânia sem sofrer golos Vamos lá ver se a muralha britânica mantém mesmo os ucranianos fora das meias finais.