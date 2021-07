Hoeness: «Gosens só jogou bem porque o selecionador português não sabia o seu nome»

A seleção alemã já se despediu do Euro'2020 há duas semanas, mas as ondas de choque pela performance germânica no campeonato continuam a fazer-se sentir. Este domingo, por exemplo, Uli Hoeness comentou na Sport1 a atuação coletiva dos alemães e deixou duras críticas a vários jogadores, nomeadamente Toni Kroos. Mas houve outro nome que foi apontado pelo antigo presidente do Bayern Munique: Robin Gosens, o jogador que se destacou diante de Portugal e que depois... se eclipsou.





Ora, na ótica de Hoeness isso deveu-se simplesmente ao facto de Fernando Santos... não conhecer o jogador da Atalanta. "Gosens jogou bem num encontro porque provavelmente o selecionador português ainda não sabia o seu nome. Nos outros jogos não se viu nada dele, porque tecnicamente é simplesmente muito fraco quando as coisas apertam", atirou.