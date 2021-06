Joachim Löw: «Cristiano Ronaldo faz muito mais do que livrar-se de garrafas de Coca Cola»

Nem Joachim Löw escapou às piadas em torno do gesto de Cristiano Ronaldo com as garrafas de Coca Cola. Esta sexta-feira, na véspera do duelo com Portugal, o selecionador alemão elogiou as qualidades do português e frisou que CR7 é muito mais do que bom a... afastar refrigerantes.





"Cristiano Ronaldo faz muito mais do que livrar-se de garrafas de Coca Cola. Tem outras qualidades. Pode marcar golos fantásticos, é letal na finalização, tanto com a esquerda como a direita, é forte no jogo aéreo. Mas não pode tudo sozinho. Não podemos colocar um jogador só em cima dele. Temos de estar atentos a toda a equipa. Sabemos como são as movimentações dele, mas precisamos de estar atentos a Portugal no seu todo", frisou o técnico germânico.Questionado sobre o bom registo da Mannschaft diante de Portugal, Löw desvalorizou. "As estatísticas com Portugal não são importantes de todo. Por que é que temos de olhar para trás? Ninguém quer saber disso... 2008 ou 2010. O que importa é amanhã, 90 minutos diante de Portugal. É nisso que temos de nos focar, não a história com França ou Portugal. Isso não nos ajuda. Se é um 'one man show'? Foi assim em 2014, 2012, 2016, era Cristiano Ronaldo a superestrela da equipa portuguesa, era a figura da Seleção Nacional. Mas isso mudou. Agora têm mais jogadores de topo - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix, Jota e muitos mais. Estão envolvidos no ataque tanto quanto o Cristiano", acrescentou.