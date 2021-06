Joachim Löw e o duelo com a Inglaterra: «É um jogo de tudo ou nada para ambas as equipas»

Esta terça-feira joga-se um duelo de titãs em Wembley. Inglaterra e Alemanha defrontam-se para decidir quem passa aos 'quartos' do Euro'2020 e, na antevisão, Joachim Löw, selecionador germânico, perspetivou dificuldades e um jogo equilibrado, elogiando a qualidade do adversário.





"É um jogo de tudo ou nada para ambas as equipas. Estamos muito motivados. Analisámos bem a equipa inglesa e estamos ansiosos pelo jogo. É uma equipa que melhorou muito nos últimos três anos, desde o Mundial", apontou.Questionado sobre se a seleção alemã é favorita a ganhar a prova, Löw fez questão de lembrar as dificuldades dos germânicos contra a Hungria, na última jornada da fase de grupos, onde chegaram a estar eliminados. "É difícil julgar, porque os jogos decisivos ainda estão por vir. Itália, Bélgica e Inglaterra jogaram bem na fase de grupos. Mas isso nem sempre é a referência para um torneio, como se viu com a Holanda", atirou.Para finalizar, o técnico de 61 anos, comentou o facto das equipas serem diferentes e que o sistema tático nem sempre é decisivo. "Cada treinador tem ideias diferentes. Já disse que o sistema não é o fator decisivo. Cada treinador olha para o que é ideal para a sua equipa. São opiniões diferentes, mas os jogos são decididos por outras coisas além do sistema", concluiu.