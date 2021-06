Depois de uma época memorável no Chelsea, consagrada com a conquista da Liga dos Campeões, Havertz volta a Londres para defrontar... a seleção inglesa. O jogo será em Wembley, onde o alemão perdeu a final da Taça de Inglaterra para o Leicester, mas isso não retira a ambição ao médio de 22 anos.





“Sem dúvida que será um jogo especial para mim. É uma partida muito importante para todos nós e faremos tudo para ganhar”, vincou Havertz, preparado para tudo, até para os penáltis. “Já treinamos, no final das sessões. Mas os 120 minutos são muito mais importantes e vamos tentar ganhar o jogo antes dos penáltis.” Rüdiger e Gündogan, com problemas físicos, não participaram no treino de ontem, mas vão viajar amanhã com a equipa para Londres. Müller está recuperado e foi elogiado por Havertz: “É como se fosse um adjunto.”