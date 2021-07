Matthäus não poupa Toni Kroos: «Os seus passes são como o seu penteado»

A eliminação da Alemanha no Europeu continua a dar que falar no país, com muitos comentadores, ex-jogadores e até adeptos a não esconderem o seu inconformismo pelo afastamento precoce. Agora foi Lothar Matthäus, antigo internacional alemão, que não poupou Toni Kroos nas críticas.





"Vê-se a si mesmo melhor do que eu. Não é nada pessoal: felicito-o por tudo o que já conseguiu no Real Madrid e na seleção. Tiro o chapéu à sua carreira e ao seu rendimento em geral, o Toni é um grande e elegante jogador. Mas o seu desempenho no Europeu foi dececionante, não conseguiu liderar a equipa", explicou Matthäus, na crónica que assina no jornal 'Bild'."Senti falta da paixão, do fogo e dos passes verticais. Os seus passes baixos e centros longos são como o seu penteado: bonitos e limpos, totalmente corretos. Mas isso retira-lhe tempo e espírito de jogo. Houve demasiados passes horizontais, ele colocou-se muito atrás. A jogar com uma defesa de três centrais, isso não faz sentido", considerou Matthäus, antigo capitão da mannschaft.