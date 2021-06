«Podia haver um incêndio no estádio que os jogadores da Alemanha continuariam lá»

Na hora do adeus da Alemanha ao Euro'2020 - caiu nos oitavos de final frente a Inglatera (2-0) - não faltaram críticas à atitude dos comandados de Joachim Löw.





"Houve uma falta de ambição e de espírito de luta... Parecia tudo tão sombrio quando se olhava para a cara dos jogadores. Não havia nada que mexesse! Podia haver um incêndio no estádio que eles continuariam lá na mesma. Perdemos completamente a vontade de marcar", afirmou o antigo internacional Lukas Podolski ao 'Bild', saindo igualmente em defesa de Löw: "Não se pode julgar um treinador apenas com base num jogo. O que ele conseguiu para o futebol alemão ninguém mais conseguirá depois dele. Talvez o novo selecionador [Hansi Flick] possa trazer a equipa de volta".Também Michael Ballack apontou aos jogadores "desligados" e à 'demora' do selecionador. "A primeira parte mostrou que não tínhamos respostas... Não percebi por que é que Löw demorou tanto a fazer as substituições", sublinhou o antigo jogador.