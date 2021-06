Prémios da seleção alemã dão polémica: título europeu vale 400 mil euros para cada jogador

10,4 milhões de euros. 400 mil euros para cada jogador. É este o prémio que a Federação Alemã de Futebol (DFB) se comprometeu a pagar aos jogadores da Mannschaft caso a seleção germânica conquiste o Euro'2020, o que representa um aumento de 100 mil euros em relação àquilo que foi pago em 2014, na altura pela conquista do Mundial'2014.





Sete anos volvidos, e mesmo com mais três jogadores na comitiva e numa situação financeira claramente menos favorável, a DFB não poupou esforços e chegou a acordo com os jogadores para uma verba que é um recorde no país. A notícia, revelada na quarta-feira pelo diretor geral Olivier Bierhoff, acabou por não cair nada bem na sociedade alemã, especialmente por conta de toda a situação em torno da Covid-19, que naturalmente enfraqueceu a economia e até deixou clubes em situações financeiras bastante débeis.Bierhoff assume que o valor é elevado, mas justifica-o pelo facto de não ter havido um bónus de qualificação para esta fase final, algo que acabou por tornar a negociação mais 'dura'. "Sim, é um valor elevado, mas adorava poder pagá-la aos nossos jogadores quando acabar o Europeu", declarou o antigo avançado, que curiosamente foi o responsável por um dos títulos europeus dos alemães, ao marcar o golo de ouro que valeu a conquista de 1996.