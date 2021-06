Toni Kroos receia Mbappé e considera França favorita

Toni Kroos mostra-se moderadamente confiante na prestação da Alemanha no Euro’2020. O médio do Real Madrid expressou que tem “boas sensações” relativamente ao momento da sua seleção mas não tem papas na língua quando se refere a França, primeiro adversário na competição: “Eles estão mais fortes. São favoritos e estamos um passo atrás.” Mas o médio alemão relativiza a situação. “Também me lembro de termos começado como favoritos noutras ocasiões em que eu não concordava totalmente. Veremos. Considerando o nosso primeiro rival, há pormenores que são essenciais”, prosseguiu, dando o mote para o jogo com os campeões do Mundo: “É preciso também evitar perdas de bola, porque são muito fortes no contra-ataque. Se o Mbappé conseguir ter espaço para correr, vai ser difícil pará-lo, independentemente de quem apareça no seu caminho.”

O centrocampista germânico, figura central da sua seleção, esclarece que o grupo de que faz parte está com muita vontade de entrar em ação, embora reconheça que é preciso “trabalhar alguns detalhes”. “Já demos um passo em frente”, conclui mas só depois do embate com a França saberá se tem razão. De qualquer forma, confessa que “as sensações são boas” para conseguir o primeiro objetivo, que é “sobreviver no grupo”. A Alemanha joga com França, em Munique, no dia 15, às 20 horas.