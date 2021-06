Franco Foda e o apuramento inédito da Áustria: «Queríamos escrever história»

A Áustria derrotou esta segunda-feira a Ucrânia (1-0) e fez história, ao apurar-se pela primeira vez para a fase a eliminar de um Campeonato da Europa. No final do encontro, Franco Foda, treinador dos austríacos, não escondeu a satisfação.





"Os rapazes tiveram um desempenho fantástico. Estávamos determinados em chegar aos ‘oitavos’, queríamos escrever história. Dava para ver que eles levaram isso a sério e mostrámos desde o primeiro minuto que queríamos ganhar. Estou muito orgulhoso da minha equipa", começou por referir, citado pelo site oficial da UEFA."Queríamos jogar pelos adeptos. Fizeram uma longa viajem até Bucareste e estamos contentes por recompensá-los. A forma como celebraram juntos com os jogadores são momentos maravilhosos que passamos no futebol quando alcançamos sucesso", acrescentou o treinador austríaco."Não há adversários fáceis e sabemos disso. A Itália não perde há uma eternidade, mas talvez chegue o momento. Será importante para nós prepararmo-nos com foco e recuperarmos. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para vencer em Londres. Vai ser difícil, mas a equipa está ansiosa e pronta".