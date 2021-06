Franco Foda: «Não somos favoritos, mas com apenas 10% de hipóteses podemos fazer algo grandioso»

O selecionador austríaco Franco Foda admitiu que o duelo com a Itália, a disputar esta noite em Wembley, não será fácil, mas prometeu uma equipa capaz de fazer aquilo que apelida de "algo grandioso".





"Não somos favoritos, mas mesmo com apenas 10% de hipóteses, podemos fazer algo grandioso", afirmou o técnico.A equipa austríaca vai defrontar este sábado uma das seleções que mais tem impressionado no campeonato da Europa, com uma fase de grupos só com vitórias. Foda assume saber o que lhe espera. "A Itália tem feito um grande Europeu e tem sido a equipa mais impressionante da competição, mas também temos as nossas qualidades".Embora a dificuldade do encontro dos oitavos de final, o técnico austríaco não pretende fazer grandes mudanças na equipa: "A Itália tem um estilo de jogo diferente, por isso é importante analisá-lo. Mas não acredito que vá haver muitas mudanças em relação ao último onze incial. Talvez haja alguns ajustes táticos".A Áustria apurou-se pela primeira vez para a fase a eliminar do Europeu após ter derrotado a Ucrânia por 1-0, mas Franco Foda deixou a certeza de que, embora já tenham feito algo "excecional", agora o objetivo é passar aos 'quartos': "Estamos concentrados e vamos fazer de tudo para ir mais longe. Queremos muito ir a Munique".