Baixas à vista na Bélgica diante da Itália: Hazard e De Bruyne devem falhar jogo por lesão

Eden Hazard e Kevin de Bruyne saíram lesionados do jogo frente a Portugal e será difícil que recuperem para defrontar Itália, nos 'quartos' do Euro'2020, mas podem estar aptos para uma eventual presença nas meias-finais.

Quem o disse, esta segunda-feira, foi o selecionador belga, o catalão Roberto Martínez: "É cedo, mas posso revelar as primeiras informações do departamento médico, que são positivas, razão pela qual vão permanecer com o grupo. Não têm lesões estruturais, mas corremos contra o relógio. O jogo com a Itália é na sexta-feira e será difícil que possam jogar. Vamos acompanhar a situação de ambos dia a dia".

O técnico espanhol acrescentou que o avançado do Real Madrid e o capitão do Manchester City podem estar disponíveis para as meias-finais, caso a Bélgica ultrapasse a Itália.

Questionado sobre as possibilidades de os dois jogadores poderem ser utilizados frente a Itália, Martinez atribuiu 50 por cento de hipóteses de tal suceder, mas esclareceu que as informações médicas apontam para que ambos estejam aptos apenas para o jogo das meias-finais.

"De Bruyne sofreu uma entrada em que o ligamento do tornozelo foi atingido, mas não apresenta dano estrutural. E Hazard sentiu uma sensação nos músculos isquiotibiais, mas depois das imagens verificou-se que também não tinha qualquer dano estrutural", explicou Martinez, rejeitando a ideia de que devia ter retirado Hazard antes por causa de uma época em foi fustigado com muitas lesões.

O selecionador da Bélgica lamentou também a permissividade do árbitro com Portugal, considerando que este deveria ter travado o "jogo duro" dos jogadores portugueses e que poderia ter mostrado o cartão vermelho, em vez de amarelo, a Palhinha no lance em que De Bruyne se lesionou.

Entretanto, a Federação belga de futebol anunciou esta segunda-feira que o guarda-redes Mignolet deixou a comitiva devido a lesão e foi substituído por Thomas Kaminski, do Blackburn Rovers.

Os regulamentos do Euro'2020 permitem trocas entre guarda-redes já com a competição em andamento em caso de lesão ou doença.