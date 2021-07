Cassano critica Lukaku: «É fácil marcar golos contra Empoli, Frosinone, Bolonha, Sampdoria...»

A Bélgica foi eliminada na sexta-feira frente à Itália nos quartos de final do Euro'2020, voltando a perder mais uma oportunidade para chegar a uma final. Lukaku foi dos jogadores mais criticados pela imprensa belga e pelos adeptos. Nem Cassano, ex-jogador do Inter de Milão, deixou de apontar falhas.





"Ele não conseguia segurar uma bola, nem conseguia acertar nela", criticou o antigo jogador no programa BoboTV."Podem falhar golos, o problema é que Lukaku não os teve, o que é diferente. É fácil marcar golos contra o Empoli, o Frosinone, o Bolonha, a Sampdoria, com o devido respeito, enquanto na seleção marcou frente a Andorra, o Liechenstein, etc."A exibição de Lukaku frente à Itália foi 'anulada' por Chiellini que para Cassano é "um dos melhores defesas da história do futebol italiano, é fenomenal", mas, aos 37 anos e com "mil problemas físicos, já não tem a força de antes"."Lukaku fez um grande esforço no outro dia, mas não conseguiu ficar com a bola. Então se fores um pouco inteligente, vais contra isso… Devia ter-se mostrado mais do lado de Bonucci, que tem mais dificuldade para se defender", criticou.