Hazard e o golo decisivo: «'Et voilà', Patrício esperava que eu escolhesse o outro canto»

Thorgan Hazard marcou, num remate do meio da rua, o único golo da vitória da Bélgica sobre Portugal, por 1-0, nos oitavos de final do Euro'2020. No final do encontro, o jogador do Borussia Dortmund disse que surpreendeu Rui Patrício com aquele 'disparo'.





"Neste tipo de jogos temos de aproveitar as oportunidades com as duas mãos. 'Et voilà' o guarda-redes esperava que eu escolhesse o outro canto, então por isso a bola entrou. Estou feliz por ter conseguido marcar pelo meu país!", analisou o irmão de Eden Hazard, no final do encontro, em declarações citadas pela UEFA.Thomas Vermaelen, defesa da Bélgica"Na primeira parte, jogámos alto e pressionámos a seleção portuguesa, mas na segunda parte tivemos a sorte de ganhar. Portugal fez-nos a vida muito difícil. Tivemos que estar muito concentrados".Thibaut Courtois, guarda-redes da Bélgica"Na segunda parte também mereceram, mas estávamos lá para defender. Fizemos um bom jogo, trabalhámos muito. Foi agradável ter este jogo, para mostrar que estamos aí nos grandes momentos. Fomos uma equipa muito sólida".