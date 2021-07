Imprensa belga não perdoa Lukaku: «Onde estavas quando precisávamos de ti?»

A Bélgica foi eliminada do Euro'2020, depois de perder (2-1) com a Itália nos quartos-de-final, e voltou a perder mais uma oportunidade para finalmente brilhar com a chamada geração de ouro. A seleção que ocupa o 1.º lugar do ranking da FIFA não fez uma exibição bem conseguida diante dos transalpinos, que tomaram as rédeas do jogo a seu belo prazer.





Lukaku foi um dos jogadores que esteve na sombra e, apesar de ter marcado o golo de honra dos belgas de penálti, pouco mais se viu do avançado do Inter. Muito por culpa de Giorgio Chiellini, que anulou o jogo de Lukaku, não permitindo que o belga segurasse a bola na procura da chegada dos médios ao ataque ou que este explodisse para os ataques rápidos. A juntar a isso, o facto de Kevin De Bruyne não estar na sua melhor forma pode justificar este fraco rendimento.Ainda assim a imprensa belga, mais concretamente a 'HLN', não poupou nas críticas a Lukaku, visto como uma das figuras da Bélgica no torneio. "Apagado durante a partida e invisível depois. Ei, onde estavas Rom [Lukaku] quando precisávamos de ti? Tu eras o assassino implacável que a Itália temia...", pode ler-se.Recorde-se que Lukaku, de 28 anos, marcou três golos na fase de grupos do Euro'2020 (dois frente à Rússia e um diante da Finlândia) e chegou a pensar-se que poderia ser o melhor marcador do torneio, mas parece ter baixado de rendimento e isso notou-se esta sexta-feira perante um central que José Mourinho considerou poder "dar aulas em Harvard de como um central deve ser".