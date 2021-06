Lukaku assume "noite difícil" por causa de Eriksen: «Chorei muito. Estava assustado com as imagens»

Romelu Lukaku foi o homem-do-jogo no triunfo (3-0) da Bélgica frente à Rússia. O avançado belga apontou dois dos três golos do triunfo dos 'diabos vermelhos', mas assumiu que a sua mente estava longe do jogo... tudo devido à situação de Eriksen, companheiro de Lukaku no Inter Milão que hoje caiu inanimado durante o Dinamarca-Finlândia.

Em declarações no final da partida, o avançado mostrou-se "contente" com o triunfo da sua seleção na estreia do Europeu, mas não esqueceu o amigo com quem passou "mais tempo" do que a sua própria família no último ano.

"Estou muito contente com a vitória mas hoje foi difícil [manter-me concentrado] porque a minha mente estava com o meu companheiro [Eriksen]. Chorei muito porque estava assustado com as imagens. No último ano, passei mais tempo com ele do que com a minha família", atirou Lukaku, em declarações à UEFA.