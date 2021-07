Com a derrota frente à Itália, a Bélgica está fora do Euro'2020 e repetiu a sina de outros tempos, não conseguindo confirmar em campo os pergaminhos com que chegou à prova.





"Na primeira parte não nos adaptámos ao jogo como a Itália. Mas os jogadores estavam determinados a lutar. Infelizmente, uma equipa tinha de perder e fomos nós. Se tivéssemos marcado o segundo golo, talvez tivéssemos ganho, mas não conseguimos o que queríamos. Mas estou orgulhoso da atitude e do compromisso que a equipa demonstrou", salientou, após a partida, o selecionador Roberto Martínez.