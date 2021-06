Roberto Martínez: «Não fomos tão bons como podemos ser mas Portugal é uma equipa incrível»

Roberto Martínez enalteceu a segurança defensiva da Bélgica, na vitória sobre Portugal e que garantiu aos belgas a passagem aos 'quartos' do Euro'2020. O selecionador belga reconheceu que a equipa não esteve ao seu melhor nível naquele que diz ter sido o maior teste que os diabos vermelhos enfrentaram até agora na competição.





"Esta noite não fomos tão bons como podemos ser, mas o mais importante foi sabermos adaptar-nos à forma como Portugal joga, e que passa por fazer tudo o que tem de fazer para ganhar. É por isso que eles eram os campeões europeus em título e ganharam a Liga das Nações. São uma equipa incrível, com muita experiência e sabem perfeitamente quais os momentos em que podem ferir o adversário", começou por dizer, no final da partida, citado pelo site oficial da UEFA.E acrescentou: "Mostrámos uma concentração incrível e defendemos muito bem. Controlámos o jogo e defendemos bem quando era necessário. Marcámos um golo muito bom e depois, na segunda parte, como era de esperar, o ímpeto foi de Portugal. Tínhamos de mostrar uma mentalidade incrível. Tudo girava à volta disso, sermos taticamente disciplinados e muito, muito astutos. Se tivéssemos aproveitado melhor a bola na parte final, provavelmente teríamos aproveitado melhor os riscos que Portugal correu.""Hoje, adaptámo-nos bem à forma como Portugal enfrenta os jogos. Tivemos muita concentração, defendemos muito bem. Na primeira parte, jogámos muito bem, controlámos o jogo e marcámos um grande golo. Na segunda parte, Portugal assumiu o jogo, atacou e nós tivemos de nos exceder na entrega. Nunca perdemos a concentração, apesar de Portugal ter carregado na parte final para chegar ao empate. Enquanto treinador, não poderia estar mais orgulhoso dos meus jogadores.""O De Bruyne tem um problema no tornozelo. Sofreu uma entrada muito feia. Ainda não temos qualquer informação por parte dos médicos. O Eden Hazard sentiu um problema muscular. Vamos precisar de 48 horas para perceber como estão. Ainda hoje voltamos para a Bélgica e amanhã [segunda-feira] eles vão fazer exames.""Foi o maior teste que tivemos neste Europeu. Na primeira parte, mostrámos talento e na segunda parte tivemos algo que, há dois ou três anos, provavelmente não tínhamos, como a concentração e a entrega que revelámos", concluiu.