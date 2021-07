Roberto Martinez segue como selecionador da Bélgica: «Não há razão para mudar»

A Bélgica foi eliminada na sexta-feira pela Itália nos quartos de final do Euro'2020 e as críticas a Roberto Martínez subiram de tom, chegando a falar-se em despedimento. Mas, Peter Bossaert, CEO da federação belga assegurou a continuidade do treinador afirmando que já estão a ser preparados os próximos jogos da Bélgica e Martínez faz parte dos planos.





"Já começámos a preparar os próximos jogos e Roberto Martínez estará presente. Não haverá comunicação oficial, mas não há razão para mudar", assegurou em entrevista à 'Sporza'.Questionado sobre se Martínez poderia querer sair da seleção, Bossaert assegurou: "Não acredito que se vá embora. Não há qualquer problema".Apesar de ser a seleção número um do ranking da FIFA, a Bélgica voltou a não conseguir apurar-se para uma final após também ter sido eliminada nas meias-finais do Mundial’2018 frente à França.