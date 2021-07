Vertonghen admite erro no primeiro golo da Itália: «É claro que estou chateado»

Jan Vertonghen lamentou o erro que cometeu no primeiro golo da Itália, que venceu (2-1) a Bélgica e seguiu para as 'meias' do Euro'2020. O defesa do Benfica não aliviou logo a bola e acabou por fazer um mau passe à entrada da área e Nicoló Barella aproveitou para inaugurar o marcador em Munique. Após o encontro, o capitão da seleção belga admitiu a culpa pelo desfecho do lance.





"Estou chateado, é claro que sim. Era um período do jogo em que tínhamos pouca bola e eu queria inverter a tendência. Olhando para trás, é claro que foi a decisão errada. Devia ter afastado a bola. Não foi apropriado tentar jogar dentro da nossa área", começou por dizer o central, de 34 anos, que considerou que a eliminação foi mais uma "oportunidade perdida" pelos belgas e pela chamada 'geração de ouro'."Mais uma oportunidade desperdiçada com esta geração. Não quero elogiar muito a seleção italiana, na parte final também nos irritaram um pouco [refere-se à perda de tempo]. Mas não vou dar desculpas. Os dois golos que sofremos aconteceram por culpa nossa e desperdiçámos oportunidades para fazer o 2-2. Por duas vezes pensei que o Lukaku iria marcar. Isto dói", concluiu.Recorde-se que Itália vai agora defrontar a Espanha nas meias-finais, um encontro marcado para terça-feira, dia 6, às 20 horas, em Wembley.