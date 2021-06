A seleção da Croácia informou este sábado à noite, em comunicado, que Ivan Perisic testou positivo à Covid-19, nos últimos testes realizados à comitiva croata antes do duelo dos 'oitavos' do Euro'2020, com Espanha. Desta forma, irá falhar o próximo encontro e, em caso de apuramento, os quartos de final.





O médio, de 32 anos, foi desde logo afastado dos restantes companheiros de equipa e staff técnico e ficará em isolamento nos próximos 10 dias, período no qual não estará apto para dar o contributo à formação orientada por Zlatko Dalic.Os restantes membros da delegação daquele país deram negativo e vão viajar este domingo de manhã para Copenhaga, onde a Croácia vai enfrentar a seleção espanhola, nos oitavos-de-final da competição, na segunda-feira.