Modric: «Quando jogamos desta forma somos perigosos para qualquer adversário»

Luka Modric tirou da cartola uma verdadeira obra-prima e ajudou a Croácia a bater (3-1) a Escócia e confirmar o apuramento direto para os oitavos de final do Euro'2020, naquele que foi um golo com muito significado para o experiente médio do Real Madrid uma vez que tornou-se hoje no jogador mais velho a marcar pela seleção croata em fases finais de um Europeu - ele que já era o mais jovem de sempre (22 anos e 273 dias, numa vitória por 1-0 contra a Áustria em 2008).





"Este golo significa muito para mim, mas o jogo que fizemos, do início ao fim, significa mais. Estou feliz por o meu golo tenha ajudado, mas o mais importante é termos ganho", começou por dizer Luka Modric, em declarações citadas pelo sítio oficial da Internet da UEFA.

"Estamos felizes porque fizemos um grande jogo e qualificámo-nos para a próxima fase. Não estávamos felizes com as exibições nas duas primeiras partidas e sabíamos que poderíamos fazer melhor. Quando jogamos desta forma somos perigosos para qualquer adversário", acrescentou.

Já Nikola Vlasic assumiu que esta "é a Croácia que todos" desejam ver dentro de campo. "Foi um excelente jogo. Sabíamos que podíamos jogar assim. Depois do empate, mantivemos a calma e criámos mais oportunidades. No final, vencemos de forma convincente e penso que esta é a Croácia que todos desejamos ver", atirou.



Por fim, Zlatko Dalic, selecionador da Croácia, agradeceu o apoio do público. "Quero agradecer a todos os que nos apoiaram. Vocês são a nossa força e seremos sempre o vosso orgulho. Estes dez dias foram um grande teste para mim e para outros. Mostrámos o que somos capazes", concluiu.