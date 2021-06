Zlatko Dalic sem medo da Espanha: «Não somos inferiores em nada»

O selecionador Zlatko Dalic anteviu este domingo o jogo dos 'oitavos' do Euro'2020 frente à Espanha, deixando claro que a equipa croata não se sente nem é inferior à espanhola.





"Se nos subestimam não acho que seja algo bom. Vamos enfrentar uma equipa com qualidade, mas não creio que sejam superiores a nós. Respeito muito a equipa e o seu treinador, podem controlar muito o jogo, mas não somos inferiores a eles em nada. Sabem que não será fácil para eles. Não estarão de todo contentes de jogar contra a Croácia", disse na antevisão.O selecionador da Croácia elogiou a equipa espanhola admitindo que tem "muita qualidade", tendo a vantagem de ser uma equipa muito jovem. "É uma equipa que gosta de manter a bola, ocupa bem os espaços e ataca com muitos jogadores. São difíceis de parar porque estão sempre capacitados tecnicamente".Dalic deixou ainda a certeza de que a Croácia vai jogar em busca do golo. "Queremos jogar ao ataque, se só jogarmos na defesa não nos saíremos bem".No sábado, a Croácia anunciou que o médio Perisic tinha testado positivo para a COVID-19, o que para Dalic foi um duro "golpe" para a equipa. "Vamos fazer tudo o que é possível para que não nos afete demasiado, estamos preparados para jogar", admitiu.