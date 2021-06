Zlatko Dalic: «Sofremos o golo devido a um erro que me irritou»

A Croácia, vice-campeã do Mundo, perdeu este domingo na estreia no Euro’2020 diante da Inglaterra (1-0). Apesar do resultado negativo, o selecionador Zlatko Dalic acredita no apuramento para a fase a eliminar.





"Parabéns à Inglaterra, mas também aos meus jogadores, que deram o seu melhor. Sabíamos que teríamos que enfrentar muita pressão e resistimos bastante. Quase conseguimos ter o controlo do jogo, mas não fizemos o suficiente, sobretudo em termos ofensivos", começou por referir, após o encontro disputado em Wembley."Sofremos o golo devido a um erro que me irritou. Foi exatamente o que não deveríamos fazer na defesa, porque sabemos que é o tipo de espaço que Sterling e outros jogadores ingleses gostam de explorar. Mas continuamos muito otimistas quanto ao objetivo de nos classificarmos para a fase seguinte", acrescentou Dalic.