A Macedónia do Norte chega a este Europeu com vontade de fazer algo diferente, mas a tarefa não se avizinha fácil. Os macedónios integram o Grupo C, juntamente com Áustria, Holanda e Ucrânia, seleções que estiveram muito bem durante toda a fase de qualificação para o Euro'2020.



No momento do anúncio dos 26 convocados, o selecionador Igor Angelovski disse ter colocado como objetivo para a equipa o segundo lugar do Grupo, que dá acesso à segunda fase da prova. Conseguirão os jogadores cumprir o objetivo traçado pelo técnico?



Destacadíssimo no topo dos goleadores da história da seleção da Macedónia do Norte, Goran Pandev reaparece uma vez mais numa grande prova para, muito possivelmente, dizer 'adeus' ao seu país. Aos 37 anos, o avançado da Génova lidera ainda o 'ranking' dos mais internacionais pela Macedónia, numa lista onde apenas mais um jogador ultrapassou a centena de jogos com a camisola daquele país.

O antigo médio natural de Skopje, Jugoslávia, assumiu o comando técnico da seleção da Macedónia do Norte em outubro de 2015, altura em que sucedeu a Ljubinko Drulovic, que saiu para orientar o Partizan de Belgrado. Desde então, a Macedónia do Norte registou alguns dos seus melhores momentos na história, com a vitória na final do playoff, frente à Geórgia, a ser o mais recente desta equipa.

Goran Pandev será certamente a principal atração do lote de 26 convocados por Igor Angelovski para este Europeu. O veterano avançado da Génova chega com o estatuto de herói depois de qualificar a seleção para a sua primeira fase final de um Euro. Outro dos rostos bem conhecidos desta lista é Stefan Ristovski, antigo lateral-direito do Sporting que hoje veste as cores dos croatas do Dínamo Zagreb.













A Macedónia do Norte marca pela primeira vez na sua história uma presença na fase final de um Europeu e isso, por si só, será motivo de celebração. Depois de 32 anos sem participar (de 1960 a 1992) e de outros 20 sem se qualificar, a turma de Igor Angelovski entra para a história do país.

As surpresas que esta Macedónia poderá criar frente a Holanda, Ucrânia e Áustria depende (e muito) daquilo que a sua estrela Goran Pandev poderá fazer lá na frente, sempre bem acompanhado pelo virtuoso Elmas - melhor marcador da seleção na fase de qualificação, com quatro golos.



Homem-golo e o mais internacional de sempre pelo seu país. Goran Pandev é o verdadeiro herói e imagem de marca desta Macedónia do Norte e prepara-se para deixar ainda mais vincado esse registo. Tudo aponta ainda que Aleksandar Trajkovski e Stefan Ristovski subam mais um lugar na lista de mais internacionais de sempre, ultrapassando o sexto colocado e já aposentado Nikolche Noveski.



1. Goran Pandev (117)

2. Goce Sedloski (100)

3. Veliche Shumulikoski (84)

4. Artim Shakiri (73)

5. Igor Mitreski (71)

6. Nikolche Noveski (64)

7. Aleksandar Trajkovski e Stefan Ristovski (63)

9. Ivan Trichkovski (62)

