Carriço, Podence e Renato Sanches na lista de Fernando Santos

Fernando Santos chamou 25 jogadores para o duplo compromisso do próximo mês, com destaque para as convocatórias de Daniel Carriço (Sevilha), Renato Sanches (que se mudou recentemente do Bayern Munique para o Lille) e Daniel Podence (Olympiakos). Dyego Sousa integra a lista.Rui Patrício (Wolverhampton), Beto (Goztepe) e José Sá (Olympiacos)Nélson Semedo (Barcelona), João Cancelo (Man. City), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), José Fonte (Lille), Daniel Carriço (Sevilha), Mário Rui (Nápoles) e Raphael Guerreiro (Dortmund)William (Bétis), Danilo (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Bruno Fernandes (Sporting) e Pizzi (Benfica)Bernardo Silva (Man. City), Podence (Olympiacos), Gonçalo Guedes (Valência), Cristiano Ronaldo (Juventus), Rafa (Benfica), João Félix (Atlético de Madrid) e Diogo Jota (Wolverhampton).- Após a conferência de imprensa de Fernando Santos, será a vez de o selecionador de sub-21, Rui Jorge, divulgar os convocados para os jogos da fase de apuramento para o Campeonato da Europa Hungria/Eslovénia 2021, com Gibraltar e Bielorrússia.- Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no playoff, via Liga das Nações.-Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.- A seleção lusa, atual detentora do título, segue no quarto e penúltimo lugar do grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e do que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.-No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).- Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no dia 7 de setembro, e viaja até à Lituânia, no dia 10, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento direto para o próximo Europeu.- Praticamente três meses depois da conquista da Liga das Nações, o selecionador nacional deverá fazer poucas alterações nas suas escolhas, com o capitão Cristiano Ronaldo a ser, como é habitual, a principal figura dos convocados.- Os eleitos de Fernando Santos serão revelados às 12h30, numa conferência de imprensa que vai decorrer na Cidade do Futebol, sede da Federação Portuguesa de Futebol, em Oeiras.- O selecionador Fernando Santos anuncia esta quinta-feira a lista de jogadores convocados para a dupla jornada frente a Sérvia e Lituânia, em setembro, do grupo B de qualificação para a fase final do Euro'2020.