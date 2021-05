Selecionador da Eslováquia divulga lista alargada com 51 jogadores

O selecionador da Eslováquia, Stefan Tarkovic, apresentou esta terça-feira uma lista de 51 jogadores, 23 titulares e 28 suplentes, para o Euro'2020, no qual defrontará as seleções de Espanha, Suécia e Polónia na fase de grupos.





O treinador eslovaco, de 48 anos, explicou que só divulgará a lista definitiva de 26 jogadores após o jogo particular com a Bulgária, agendado para 1 de junho, daí que tenha apresentado uma lista de jogadores tão alargada.Entre os convocados, o destaque vai para Marek Hamsik, do Gotemburgo, da Suécia, um dos históricos jogadores da seleção eslovaca, e Laszlo Benes, do Augsburgo, da Alemanha, sanado que está o diferendo com o selecionador, após declarações do jogador.Na próxima segunda-feira, Tarkovic vai começar a trabalhar com nove jogadores que já estão livres dos seus clubes, e, se não jogarem na liga holandesa, Robert Bozenik (Feyenoord) e Tomas Suslov (Groningen) também se juntarão ao grupo.A Eslováquia vai concentrar-se na cidade austríaca de Windischgarsten, a mesma em que esteve em estágio antes do Euro'2016, em França, em que chegou aos oitavos de final, caindo aos pés da Alemanha.A Eslováquia vai estrear-se no Euro'2020 frente à Polónia (a 14 de junho), em São Petersburgo, onde também enfrentará a Suécia (18), antes de jogar contra a Espanha (23), em Sevilha.Martin Dúbravka (Newcastle/Ing), Marek Rodák (Fulham/Ing) e Dusan Kuciak (Lechia Gdansk/Pol).Peter Pekarík (Hertha Berlim/Ale), Lubomír Satka (Lech Poznan/Pol), Denis Vavro (Huesca/Esp), Milan Skriniar (Inter de Milão/Ita), Tomás Hubocan (Omonia Nicósia/Chp) e Jakub Holúbek (Piast Gliwice/Pol).Patrik Hrosovsky (Genk/Bel), Stanislav Lobotka (Nápoles/Ita), Juraj Kucka (Parma/Ita), Matús Bero (Vitesse/Hol), Marek Hamsík (Gotemburgo/Sue), Ondrej Duda (Colónia/Ale), Tomás Suslov (Groningen/Hol), Lukás Haraslín (Sassuolo/Ita), Robert Mak (Ferencváros/Hun) e Vladimír Weiss (Slovan Bratislava).Erik Jirka (Mirandés/Esp), Robert Bozeník (Feyenoord/Hol), David Strelec (Slovan Bratislava), Michal Duris (Omonia Nicósia/Chp)Dominik Greif (Slovan), Adam Jakubech (Kortrijk/Bel), Frantisek Plach (Piast Gliwice/Pol) e Dominik Holec (Raków Czestochowa/Pol).Martin Koscelník (Liberec/Che), Lukás Pauschek (Slovan), Boris Sekulic (Chicago Fire/EUA), Norbert Gyombér (Salernitana/Ita), Dávid Hancko (Sparta Praga/Che), Tomás Huk (Piast Gliwice/Pol), Martin Valjent (Maiorca/Esp), Robert Mazán (MFK Karviná/Che), Kristián Kostrna (Spartak Trnava), Michal Siplak (Cracóvia/Pol) e Branislav Ninaj (Sepsi/Rom).Jakub Hromada (Slavia Praga/Che), Ján Gregus (Minnesota United/EUA), Erik Sabo (Rizespor/Tur), Jakub Povazanec (Jablonec/Che), Albert Rusnák (Real Salt Lake City/EUA), Michal Fasko (Liberec/Che), Nikolas Spalek (Brescia/Ita) e Martin Chrien (Mezókovesd Zsóry/Hun).Ivan Schranz (Jablonec/Che), David Hrncár (Zlaté Moravce-Vráble), Ladislav Almási (Akhmat Grozny/Rus), Pavol Safranko (Sepsi/Rom) e Samuel Mráz (Lubin/Pol).