Fique a saber tudo sobre a formação balcânica, que está no Grupo D André Antunes Pereira 19:33

A Croácia chega ao Euro’2020 com estatuto de vice-campeã do Mundo. De resto, a chegada à final do Mundial de 2018, perdida para a França, terá sido o ponto alto daquela que pode ser considerada a ‘geração de ouro’ deste país da antiga Jugoslávia. Agora, quase três anos depois, o tempo é de renovação. E fica difícil perceber o que pode dar esta seleção. Mesmo que jogadores como Subasic, Rakitic ou Mandzukic já se tenham retirado, há que ter em conta a experiência de figuras como Modric, Perisic, Kramaric ou Lovren. E a estes ilustres juntam-se vários jovens talentosos como Vlasic, Uremovic, Caleta-Car e Josip Brekalo. Uma coisa é certa: qualidade não falta. Resta saber se o coletivo irá resultar e permitir chegar mais longe do que os ‘oitavos’ na edição de 2016, quando a Croácia caiu diante de Portugal no prolongamento.



Luka Modric é o jogador mais cotado da Croácia e um dos melhores da história do futebol daquele país. Parte para a sétima presença em fases finais de grandes competições e terá, mais uma vez, a missão de capitanear a seleção croata e comandar o meio-campo.



Os resultados intermitentes e as exibições menos conseguidas na caminhada para este Euro’2020 aumentaram a desconfiança dos adeptos croatas no trabalho de Zlatko Dalic. O selecionador precisará de arte e engenho para conseguir proeza idêntica à do Mundial’2018.

Sem novidades ou ausências de vulto, Luka Modric é a principal figura na convocatória de Zlatko Dalic para o Euro'2020. Destaque também para a chamada de outros nomes sonantes como Vrsaljko, Vida, Brozovic, Kovacic, Lovren, Rebic e Perisic.



Apesar de a convocatória incluir vários jovens talentos, o onze base da Croácia será dominado por jogadores mais experientes. Vida e Lovren serão referências na defesa de uma equipa que tem no meio-campo o sector que reúne maior qualidade, com peças como Modric, Kovacic e Brozovic. Perisic e Kramaric serão sempre armas apontadas às áreas e balizas contrárias.

Será a sexta participação da Croácia em Europeus e a 5.ª consecutiva. A primeira, em 1996, resultou numa das duas melhores classificações de sempre (quartos-de-final), que seria repetida em 2008. No último Europeu (2016) os croatas caíram frente a Portugal nos 'oitavos'.



Inserida no Grupo D - com Inglaterra, Escócia e República Checa - a Croácia estreia-se no Europeu diante dos ingleses, no dia 13 de junho, em Wembley. Seguir-se-ão os duelos com checos (18 junho) e escoceses (22 junho), ambos no Hampden Park, em Glasgow.



Modric estreou-se a 1 de março de 2006 e já este ano tornou-se no jogador com mais internacionalizações pela Croácia, ultrapassando o antigo lateral Darijo Srna.



Davor Suker marcou 45 golos pela Croácia entre 1991 e 2002 e mantém-se como o máximo goleador do país. Para os 'livros' ficaram os 6 golos apontados no Mundial'98, em França, que lhe valeram o prémio de melhor marcador e ajudaram a Croácia a terminar no 3.º lugar.